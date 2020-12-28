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    Главная / Торги / Поставка станции катодной защиты

    Поставка станции катодной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815208Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станции катодной защитыАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    428881

    Наименование закупки

    Поставка станции катодной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    Проектная_документация__2_.pdf

    Документация__428881_редакция__1.docx

    Извещение__428881_редакция__1.doc

    Извещение_об_изменении.pdf

    Проектная_документация__1_.pdf

    Итоговый_протокол__428881_станции_катодной_защиты.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-65-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    RakutYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ракуть Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка станции катодной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815208Подведение итогов не позднее Поставка станции катодной защитыАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станции катодной защиты

    Начальная цена

    346 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822116/name/5feaffc74bd7a9.98950231

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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