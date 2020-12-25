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Номер извещения
ГП048187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для дробилок КСД и ЩДП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Закупка запасных частей для дробилок КСД и ЩДП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 14:30 GMT +325.12.2020 14:3025.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048187Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для дробилок КСД и ЩДПБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 14:3025.12.2020 14:3025.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048187Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для дробилок КСД и ЩДПБелорецк
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 13:0020.01.2021 13:0020.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048187Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для дробилок КСД и ЩДПБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для дробилок КСД и ЩДП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Партиями по согласованию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
33
27.1
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 16
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