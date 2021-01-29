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    Главная / Торги / Закупка арматуры по проекту Танэко

    Закупка арматуры по проекту Танэко

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048184Дата и время окончания срока приема заявок Арматура согласно ОЛБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048184

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматуры по проекту Танэко

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЛ_на_БКО__краны__клапаны_.pdf

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.metalnikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Метальников Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Арматура согласно ОЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 11:00 GMT +329.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048184Дата и время окончания срока приема заявок Арматура согласно ОЛБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048184Дата и время вскрытия заявок Арматура согласно ОЛБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2021 09:0011.03.2021 09:0011.03.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048184Подведение итогов не позднее Арматура согласно ОЛБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202111.03.2021 09:0011.03.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048184Подведение итогов не позднее Арматура согласно ОЛБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматура согласно ОЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ОЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    143907, Россия, Московская область,г.Балашиха, пр-т Ленина, д.67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% от общей стоимости Товара осуществляется в течение 30 дней с момента поставки оборудования и предоставления Покупателю документов на отгруженный Товар.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапаны и краны"

    Кол-во:

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