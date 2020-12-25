Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): транспортные услуги по перевозке сотрудников оказываются исполнителем в течение 365 суток с начала оказания услуг. Начало оказания услуг осуществляется по заявке заказчика, в течение 5 дней с даты получения заявки заказчика. Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг за отчетный период.