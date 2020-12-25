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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на оказание транспортных услуг по доставке сотрудников компании для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос предложений в электронной форме на оказание транспортных услуг по доставке сотрудников компании для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815230Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по доставке сотрудников МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на оказание транспортных услуг по доставке сотрудников компании для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 14:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_запроса_предложений_для_СМП___1277_2020.docx

    32009815230_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 963 620-26-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MMPavlov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов М. М.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг по доставке сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815230Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по доставке сотрудников Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг по доставке сотрудников

    Начальная цена

    8 163 843,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва и Московская область, в соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): транспортные услуги по перевозке сотрудников оказываются исполнителем в течение 365 суток с начала оказания услуг. Начало оказания услуг осуществляется по заявке заказчика, в течение 5 дней с даты получения заявки заказчика. Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг за отчетный период.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    49.39.13

    Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830639/name/6006e44ca4b044.39659113

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание транспортных услуг по доставке сотрудников компании для нужд ООО «А-Техникс» "

    Кол-во: 365.00000

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