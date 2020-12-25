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    Главная / Торги / Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктов

    Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктовАрмавир, улица Розы Люксембург, дом 233Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 14:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Мясо.zip

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Юридический адрес

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Почтовый адрес

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Контактный телефон

    +7 86137 3-32-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki44223@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовский Игорь Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Армавир, улица Розы Люксембург, дом 233

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815244Подведение итогов не позднее Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктовАрмавир, улица Розы Люксембург, дом 233

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса свинины, кур, куриных субпродуктов

    Начальная цена

    773 599,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Адрес местонахождения

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Классификатор ОКПД2

    10.12.20.110

    Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.12.1

    Производство мяса птицы в охлажденном виде

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822550/name/5feb25842bf614.19680298

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "грудка цыплят бройлеров"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 2"

    "окорочка куринные"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 3"

    "желудки куриные"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 4"

    "печень куриная"

    Кол-во: 280.00000

    "Позиция 5"

    "мясо свинины - лопатка"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 6"

    "цыплята бройлеры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 7"

    "филе куриное"

    Кол-во: 500.00000

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