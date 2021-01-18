Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи плавучего объекта «Дебаркадер-596», расположенного по адресу: Астраханская обл., Володарский район, Мултановский сельсовет, тоня Контрольная. Собственник: ООО «Газпром переработка»

Предмет договора

Дебаркадер-596; Инвентарный номер 85184; Регистровый номер 214593; Идентификационный номер В-4-5980; Автор и № проекта ЦТКБ МРФ проект 61/ переоборудовано ООО «МСЗ- 2», проект 61А; Тип и назначение плавучий объект, плавучая гостиница; Длина 20,0 м; Ширина 7,0 м; Высота борта 2,00 м; Надводный борт 1,210 м; Валовая вместимость 159 р.т.; Грузоподъемность 0,0 т; Дедвейт 6,00 т.; Пассажировместимость 9 человек; Класс судна ФР1,2 I.