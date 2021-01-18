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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи плавучего объекта «Дебаркадер-596», расположенного по адресу: Астраханская обл., Володарский район, Мултановский сельсовет, тоня Контрольная. Собственник: ООО «Газпром переработка»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская обл., Володарский район, Мултановский сельсовет, тоня Контрольная.
Номер извещения
ГП048188
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Дебаркадер-596; Инвентарный номер 85184; Регистровый номер 214593; Идентификационный номер В-4-5980; Автор и № проекта ЦТКБ МРФ проект 61/ переоборудовано ООО «МСЗ- 2», проект 61А; Тип и назначение плавучий объект, плавучая гостиница; Длина 20,0 м; Ширина 7,0 м; Высота борта 2,00 м; Надводный борт 1,210 м; Валовая вместимость 159 р.т.; Грузоподъемность 0,0 т; Дедвейт 6,00 т.; Пассажировместимость 9 человек; Класс судна ФР1,2 I.
Начальная цена
2076000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 14:33 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.2021 18:00
Дата и время проведения
20.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лапин Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ButorovaEA@gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 609-86-45
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6,корпус 1, стр. 1, офис 901
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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