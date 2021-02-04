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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.02.2021 12:00 GMT +304.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.02.2021 12:0004.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048182Дата и время вскрытия заявок Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква
Подведение итогов не позднее
17.03.2021 18:0017.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048182Подведение итогов не позднее Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
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Документация лота
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