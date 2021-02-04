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    Главная / Торги / Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит

    Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП20-05-42

    Наименование закупки

    Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗП20_05_42.doc

    ГП048182_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.02.2021 12:00 GMT +304.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    04.02.2021 12:0004.02.2021 12:0004.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048182Дата и время вскрытия заявок Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2021 18:0017.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048182Подведение итогов не позднее Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202117.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048182Подведение итогов не позднее Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредитМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    66

    Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/890370/name/606a9f1fe7c8c9.42575487

    05.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка сервисных услуг по подбору и диагностике автомобилей клиентам Банка, оформившим автокредит"

    Кол-во:

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