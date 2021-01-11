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    Главная / Торги / Оказание услуг по раздельному сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы

    Оказание услуг по раздельному сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815180Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815180

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по раздельному сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    17.12.2020 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукцион_для_всех_без_КО__ТБО.docx

    Протокол_30_2_ОООП_20.01.2021_итог_ТКО_и_КГМ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 749-80-42

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki_632gknpc@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балакирева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 11:3020.01.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815180Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы

    Начальная цена

    1 215 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    38.21.22.000

    Услуги по прочему захоронению мусора

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831257/name/600809eed45198.51079338

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация опасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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