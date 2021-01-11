Оказание услуг по раздельному сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009815180 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по раздельному сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов IV - V класса опасности, а также услуг по сбору, транспортированию и передаче для размещения крупногабаритного мусора IV - V класса опасности с территорий объектов подразделений Управления социально-бытовой службы Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 499 749-80-42 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты zakupki_632gknpc@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Балакирева Ирина Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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