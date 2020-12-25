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    Главная / Торги / Восстановление картриджей

    Восстановление картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815526Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление картриджейВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Восстановление картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 15:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_у_СМП.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_у_СМП.docx

    Техническое_задание___301_05_20.docx

    Договор_оказания_услуг.docx

    Протокол_рассмотрения_ценовых_предложений_и_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБОНАСОС
    Все закупки и тендеры АО ТУРБОНАСОС

    Юридический адрес

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107,

    Почтовый адрес

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107

    Контактный телефон

    +7 473 272-76-07 доб. 518

    Факс

    +7 473 272-76-19

    Адрес электронной почты

    info@turbonasos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куринной Олег Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815526Подведение итогов не позднее Восстановление картриджейВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление картриджей

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    394052, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 107Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУРБОНАСОС
    Все закупки и тендеры АО ТУРБОНАСОС

    Адрес местонахождения

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107,

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.130

    Услуги по заправке картриджей для принтеров

    Классификатор ОКВЭД2

    95.11

    Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823401/name/5fec461501bf32.19027739

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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