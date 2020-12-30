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Номер извещения
32009815337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 14:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-70
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815337Подведение итогов не позднее Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Начальная цена
95 252,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
30
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
27.90.31.110
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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