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    Главная / Торги / Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815337Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    713/63-А

    Наименование закупки

    Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 14:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_18308_Поставка_установки_плазменной_р2.docx

    Извещение_о_внесении_изменений__ред2.doc

    Договор_на_оптоволоконный_лазер__вторая_редакция.doc

    документации_18308_Поставка_установки_плазменной_р2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815337Подведение итогов не позднее Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором,проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Начальная цена

    95 252,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    30

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предусмотрен аванс; 1. Первый авансовый платеж в размере 30% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора, получения счета на оплату при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60 (шестьдесят) рабочих дней, в размере 30% от стоимости оборудования. Обеспечение возврата аванса по выбору Поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 30% от стоимости Оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на машину лазерной резки с оптоволоконным резонатором проведение шеф - монтажных и пусконаладочных работ, инструктажа персонала. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 2. Второй платеж в размере 70% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2 к договору). 3. Третий платеж в размере 100% от стоимости Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта выполнен; Однокатная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке оборудования должны быть исполнены в течение 140 (ста сорока) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. Все обязательства Поставщика по выполнению Работ Покупателю должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о готовности к проведению пусконаладочных работ, инструктажу персонала.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка установки плазменной резки с оптоволоконным резонатором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Проведение монтажа, пусконаладочных работ, инструктажа персонала"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
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