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    Главная / Торги / Поставка оргтехоснастки

    Поставка оргтехоснастки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехоснастки620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    752/59-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка оргтехоснастки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 14:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    32009815325_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехоснастки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815325Подведение итогов не позднее Поставка оргтехоснастки620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехоснастки

    Начальная цена

    303 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, инструментальный отдел №59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.; Однократная закупка; Сроки поставки и доставки продукции: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены в соответствии со спецификацией — до 30.03.2021г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821698/name/5fead03ebcfee8.83739281

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Верстак слесарный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Стеллаж для хранения заготовок и готовых деталей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стул рабочий (вращающийся)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Доставка"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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