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    Главная / Торги / Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. АО "МКБ "Факел"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Проект_договора_металл_черный__закупка_106_2020_г._.docx

    ТЗ_ЭИ_712_1.docx

    Протокол_98.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 781-05-89

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Герман Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    АО "МКБ "Факел"

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. АО "МКБ "Факел"

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0128.12.2020 10:0128.12.2020 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815019Дата и время вскрытия заявок Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. АО "МКБ "Факел"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815019Подведение итогов не позднее Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. АО "МКБ "Факел"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Начальная цена

    1 080 738,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.80

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827606/name/60004f151dd4b9.06425133

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 4.05000

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