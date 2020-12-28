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    Главная / Торги / ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)

    ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048181Дата и время окончания срока приема заявок ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)

    Наименование закупки

    ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОК_11.1_Формы_для_заполнения.rar

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    ОК_11.1_Рабочая_документация.docx

    ОК_11.1_ГПР.xlsx

    ОК_11.1_ТЗ.rar

    ОК_11.1_Типовая_форма_договора_СМР__для_ознакомления_.rar

    ГП048181_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048181Дата и время окончания срока приема заявок ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 15:3028.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048181Дата и время вскрытия заявок ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 15:0018.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048181Подведение итогов не позднее ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048181Подведение итогов не позднее ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОК 11.1 Устройство бассейнов Образоват центра (Владивосток)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенной документации. Консультант по регистрации и размещению предложений на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    "Музейный и театрально-образовательный комплексы" г. ВладивостокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора Срок завершения работ - 01.01.2021 – 25.04.2021.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/878151/name/605993649deb25.48629643

    23.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с ТЗ"

    Кол-во:

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    Регион:
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