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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009815162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПО РЕМОНТУ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МАРОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МАРОК «CHEVROLET», «FORD», «LADA», «MERCEDES-BENZ», «TOYOTA», «ВИС», «ГАЗ», «УАЗ» ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» В Г. БАТАЙСКЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 14:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
Почтовый адрес
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
Контактный телефон
+7 863 203-61-61
Факс
+7 863 265-03-60
Адрес электронной почты
zakupki@rostovoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козырева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ростов-На-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815162Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. БатайскеРостов-На-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Адрес местонахождения
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
45.20.11.000
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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