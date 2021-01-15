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Номер извещения
ГП060579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ФЛАНЦЫ кв.100, кв.180, кв.200 для ККЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-33-25
Факс
--
Адрес электронной почты
ViktoriyaZeleneckaya@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленецкая Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штук
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060579Дата и время окончания срока приема заявок ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинск
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 15:0015.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060579Подведение итогов не позднее ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.02.202115.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060579Подведение итогов не позднее ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штук
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 36
Кол-во: 24
Кол-во: 46
Кол-во: 32
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 5
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