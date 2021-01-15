Лот 1

ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штук