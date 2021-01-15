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    Главная / Торги / ФЛАНЦЫ кв.100, кв.180, кв.200 для ККЦ

    ФЛАНЦЫ кв.100, кв.180, кв.200 для ККЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060579Дата и время окончания срока приема заявок ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП060579

    Наименование закупки

    ФЛАНЦЫ кв.100, кв.180, кв.200 для ККЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060579_second_parts_protocol__1_.rtf

    ТЗ_кв._200_фланцы_МНЛЗ_5_на_2021г.doc

    ТЗ_на_фланцы_100х100_МНЛЗ_3_на_2021г.doc

    Фланцы_кв.200.7z

    Закупочная_документация_с_приложением__1.docx

    Приложение__3__Типовая__спецификация.docx

    ТЗ_кв._180_фланцы_МНЛЗ_4_на_2021г.doc

    Приложение__3___договор_поставки_на_ЧМК.doc

    Фланцы_кв.100.7z

    Фланцы_кв.180.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ViktoriyaZeleneckaya@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленецкая Виктория Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060579Дата и время окончания срока приема заявок ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 15:0015.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060579Подведение итогов не позднее ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060579Подведение итогов не позднее ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штукЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т в количестве 15 штук ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 в количестве 5 штук ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т в количестве 10 штук ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 в количестве 36 штук ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3Ч5548295 в количестве 24 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ в количестве 32 штук ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 в количестве 20 штук ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 в количестве 12 штук ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штук

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91

    Оборудование для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/903226/name/60783005f3bda2.53417798

    15.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ В СБОРЕ Ф510Х526 СТ3ГПС "

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф610Х25 СТ12Х18Н10Т "

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "ФЛАНЕЦ Ф1100Х52 СТ09Г2С Ч.14285-60 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ФЛАНЕЦ НИЖ.ПРИЖ. Ф337Х337Х20 СТ12Х18Н10Т "

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ Ф450Х20 Ч.55482-99 "

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 600Х43СТ3 Ч.5548295 "

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КВ100 220Х12 Ч.14247-15 в количестве 46 штук"

    Кол-во: 46

    "Позиция 9"

    "ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460 Ч.60431-70СБ "

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "ФЛАНЕЦ КВ180 05Х18Н10Т 500Х15 Ч.14253-62 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "ФЛАНЕЦ ФОРМОВОЙ КВ180 СТ3 Ч.14253-59 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "ФЛАНЕЦ ПРОМ.КВ180 Ф600Х43,5 Ч.14253-60 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ Ф460Х41,5 Ч.14248-03 в количестве 6 штук"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ Ф780Х43 Ч.60411-01 в количестве 5 штук"

    Кол-во: 5

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    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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