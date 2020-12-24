Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование ПО и поставку сертификата на техническую поддержку ПО системы обнаружения, анализа и предотвращения целевых атак и угроз нового поколения в ИС ГлавУпДК при МИД России

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009814973 Уникальный номер закупки Номер закупки 647/ДИТ-20 Наименование закупки Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование ПО и поставку сертификата на техническую поддержку ПО системы обнаружения, анализа и предотвращения целевых атак и угроз нового поколения в ИС ГлавУпДК при МИД России Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ Юридический адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Почтовый адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Контактный телефон +7 495 695-21-18 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@updk.ru Ф.И.О. контактного лица Любимов Александр Александрович Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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