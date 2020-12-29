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    Главная / Торги / Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкой

    Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814805Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкойГеленджикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009814805

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 13:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_290120и1.pdf

    Договор.docx

    Закупочная_документация.docx

    Техническое_задание.doc

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МОРСКИМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ
    Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20

    Контактный телефон

    +7 86141 9-42-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    BashkinaVY@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башкина Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Геленджик

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814805Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкойГеленджик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг, связанных с направлением работников АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» в служебные поездки и командировки, а также визовой поддержкой

    Начальная цена

    7 442 685,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МОРСКИМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20

    Классификатор ОКПД2

    79.90

    Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    79.90

    Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839284/name/6017b3f108bb67.81175303

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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