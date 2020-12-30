www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048807
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-29
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Oksana.Sidorova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сидорова Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.9
Документация лота
Кол-во: 50
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:01 GMT +330.12.2020 11:0130.12.2020 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.9
Документация лота
Кол-во: 30
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.90
Документация лота
Кол-во: 59
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.9
Документация лота
Кол-во: 59
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:10 GMT +330.12.2020 11:1030.12.2020 11:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.9
Документация лота
Кол-во: 35
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.9
Документация лота
Кол-во: 138
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
09.9
Документация лота
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.