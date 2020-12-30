Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:1030.12.2020 11:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    УКД-ОзТМЦСиМ-2-52

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048807_second_parts_protocol.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__3_.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__5_.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__6_.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__8_.rtf

    ГП048807_second_parts_protocol__9_.rtf

    Проект_до.DOC

    Приложение_А_Система_контроля.docx

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    лот_1.xlsx

    лот_2.xlsx

    лот_3.xlsx

    лот_4.xlsx

    лот_5.xlsx

    лот_6.xlsx

    лот_7.xlsx

    закуп_док.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-29

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Oksana.Sidorova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорова Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/862587/name/604080bb20f594.61128995

    04.03.2021

    лот_1.xlsx

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по экспертизе промышленной безопасности горнотранспортного оборудования"

    Кол-во: 50

    Лот 2

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:01 GMT +330.12.2020 11:0130.12.2020 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/862599/name/604081fb9516c9.79015042

    04.03.2021

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    лот_2.xlsx

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных механизмов"

    Кол-во: 30

    Лот 3

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.90

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/862673/name/60408c9ccca764.26068220

    04.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/862686/name/60408fd236eb66.27149013

    04.03.2021

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    лот_3.xlsx

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по экспертизе промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров "

    Кол-во: 59

    Лот 4

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/862695/name/604090a3dd6c53.59852909

    04.03.2021

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    лот_4.xlsx

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по экспертизе промышленной безопасности вентиляции "

    Кол-во: 59

    Лот 5

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:10 GMT +330.12.2020 11:1030.12.2020 11:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/862699/name/60409110605104.30721033

    04.03.2021

    лот_5.xlsx

    30.12.2020

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по экспертизе промышленной безопасности конвейеров"

    Кол-во: 35

    Лот 6

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863357/name/60417241ec15a9.31935623

    05.03.2021

    лот_6.xlsx

    30.12.2020

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по экспертизе промышленной безопасности обогатительного оборудования"

    Кол-во: 138

    Лот 7

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048807Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 11:0001.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 11:0001.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048807Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования с истекшим сроком эксплуатации в 2021 году для филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863359/name/6041728c150728.87760375

    05.03.2021

    Проект_договора_ЭПБ_2021.doc

    30.12.2020

    Тех.задание_ЭПБ_2021.docx

    30.12.2020

    лот_7.xlsx

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " услуги по экспертизе промышленных лифтов"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056236
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    589825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    273 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083181
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Октябрьская, ул.Абхазская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    35 412 956
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211067797
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (Усть-Катав)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    12 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083184
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку модулей питания
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    593986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    632 346
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП237275
    006-ЗЦ-2022_Поставка подшипников
    006-ЗЦ-2022_Поставка подшипников
    593989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237274
    Закупка щебня – 6143т.
    Закупка щебня – 6143т.
    593854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПЕТРОМИР
    Запрос предложений № ГП237273
    Выполнение работ УКРС по подготовке, сопровождению ГРП, испытанию и консервации скважины № 33 Ангаро – Ленского ГКМ
    Выполнение работ УКРС по подготовке, сопровождению ГРП, испытанию и консервации скважины № 33...
    593981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211083189
    МИ №1177/МИ - Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Акционерное общество «Мособлэнергогаз»
    МИ №1177/МИ - Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной...
    593991
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 466 474
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить