Поставка виброгалтовочной установки, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: 1. Первый платеж в размере 100% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования без замечаний и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2 к договору). 2. Второй платеж в размере 100% от стоимости Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке Оборудования должны быть исполнены в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. Все обязательства Поставщика по выполнению Работ Покупателю должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о готовности к проведению пусконаладочных работ, инструктажу персонала.