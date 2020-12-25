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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815117Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».НижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815117

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1.1._Условия_заключения_договора.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок.xlsx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_2.2_Ценовое_предложение.xlsx

    Приложение_2.1_Техническое_предложение.docx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии.xlsx

    Закупочная_документация_ЗК.docx

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК.docx

    Приложение_1._Типовой_договор.docx

    Приложение_1.2._Техническая_документация.doc

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Контактный телефон

    +7 3466 44-80-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dogovor@gorvod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шахматова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815117Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».Нижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815117Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815117Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    Начальная цена

    817 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    объекты ООО "Нижневартовские коммунальные системы", г. НижневартовскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет за оказанные услуги Исполнителем производятся Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансирования, ежемесячно, за фактический объем услуг, оказанных Исполнителем в отчетном месяце и принятых Заказчиком, не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании представленного Исполнителем счета (счета-фактуры). Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 2-х экземплярах акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет – фактуру (счет). Заказчик, в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (счета) осуществляет приёмку оказанных услуг на соответствие их объему, качеству, срокам и другим требованиям, предусмотренным Договором и Техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10.000

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80

    Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820339/name/5fe99594b9c6e9.55742029

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований"

    Кол-во: 1.00000

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