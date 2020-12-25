www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009815117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Почтовый адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Контактный телефон
+7 3466 44-80-87
Факс
{}
Адрес электронной почты
dogovor@gorvod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шахматова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815117Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».Нижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815117Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».Нижневартовск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815117Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».Нижневартовск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, систем оповещения и автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения на объектах ООО «Нижневартовские коммунальные системы».
Начальная цена
817 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
объекты ООО "Нижневартовские коммунальные системы", г. НижневартовскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
80.20.10.000
80
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.