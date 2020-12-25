Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за оказанные услуги Исполнителем производятся Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансирования, ежемесячно, за фактический объем услуг, оказанных Исполнителем в отчетном месяце и принятых Заказчиком, не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании представленного Исполнителем счета (счета-фактуры). Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 2-х экземплярах акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет – фактуру (счет). Заказчик, в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (счета) осуществляет приёмку оказанных услуг на соответствие их объему, качеству, срокам и другим требованиям, предусмотренным Договором и Техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).