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    Главная / Торги / Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4

    Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 05:3014.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048175Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048175

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0047463-300-2020

    Наименование закупки

    Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-07-64

    Адрес электронной почты

    Kostyukova.SS@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костюкова Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 05:30 GMT +314.01.2021 05:3014.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048175Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Ремонт и модернизация строительных конструкций и аппаратного двора объектов производства №4

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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