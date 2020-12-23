Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА

    Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048177Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФАБалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048177_second_parts_protocol.rtf

    003393_POBEDINSKAIA_ZAPROS_ST.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048177Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФАБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048177Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФАБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 08:0025.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048177Подведение итогов не позднее Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФАБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной процедуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    адрес склада: Москосвкая область, г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритет 100% постоплата. доставка силами и за счет средств поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.94.13.129

    Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки

    25.94.13.114

    Шпильки из меди

    25.94.11.140

    Шпильки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848494/name/602634cf55e2b0.08698325

    12.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпильки согласно ТЗ"

    Кол-во: 442

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056236
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    589825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    273 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083181
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Октябрьская, ул.Абхазская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    35 412 956
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211067797
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (Усть-Катав)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    12 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083184
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку модулей питания
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    593986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    632 346
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП237275
    006-ЗЦ-2022_Поставка подшипников
    006-ЗЦ-2022_Поставка подшипников
    593989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237274
    Закупка щебня – 6143т.
    Закупка щебня – 6143т.
    593854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПЕТРОМИР
    Запрос предложений № ГП237273
    Выполнение работ УКРС по подготовке, сопровождению ГРП, испытанию и консервации скважины № 33 Ангаро – Ленского ГКМ
    Выполнение работ УКРС по подготовке, сопровождению ГРП, испытанию и консервации скважины № 33...
    593981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211083189
    МИ №1177/МИ - Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Акционерное общество «Мособлэнергогаз»
    МИ №1177/МИ - Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной...
    593991
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 466 474
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить