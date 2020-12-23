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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.anisimova50@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Анисимова Надежда Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048177Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФАБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048177Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФАБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос на поставку шпилек для проекта НИИЭФА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
адрес склада: Москосвкая область, г. БалашихаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.94.13.129
25.94.13.114
25.94.11.140
Документация лота
Кол-во: 442
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