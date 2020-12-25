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Номер извещения
32009814760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы внутренней вентиляции BLWR 500 CFM для АО «НПО автоматики»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 263-71-08
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Виктория Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Система внутренней вентиляции BLWR 500 CFM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814760Дата и время окончания срока приема заявок Система внутренней вентиляции BLWR 500 CFMЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 07:0125.12.2020 07:0125.12.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814760Дата и время вскрытия заявок Система внутренней вентиляции BLWR 500 CFMЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система внутренней вентиляции BLWR 500 CFM
Начальная цена
673 329,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
28.21.14.130
28.21
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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