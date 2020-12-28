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    Главная / Торги / Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности

    Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    608-КД

    Наименование закупки

    Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол_подведения_итогов_608_КД__САЙТ_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048258Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 18:0020.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048258Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048258Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности

    Начальная цена

    130 270 008,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    63.11.30.000

    Место или время для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825573/name/5ffd5c2be63064.53989780

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по информационно-технологическому обеспечению деятельности"

    Кол-во:

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