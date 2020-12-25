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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПО РЕМОНТУ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МАРОК «CHEVROLET», «FORD», «KIA», «LADA», «TOYOTA», «БЕЛАРУС», «ВАЗ», «ГАЗ», «МТЗ», «УАЗ», «ЭО», «ЭТЦ» ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» В Г. САЛЬСКЕ.

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПО РЕМОНТУ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МАРОК «CHEVROLET», «FORD», «KIA», «LADA», «TOYOTA», «БЕЛАРУС», «ВАЗ», «ГАЗ», «МТЗ», «УАЗ», «ЭО», «ЭТЦ» ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» В Г. САЛЬСКЕ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814647Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009814647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПО РЕМОНТУ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МАРОК «CHEVROLET», «FORD», «KIA», «LADA», «TOYOTA», «БЕЛАРУС», «ВАЗ», «ГАЗ», «МТЗ», «УАЗ», «ЭО», «ЭТЦ» ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» В Г. САЛЬСКЕ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 13:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение___2_к_Техническому_заданию.xlsx

    Извещение_о_закупке.docx

    Проект_договора_на_ТО_и_ремонт.docx

    ТЗ_Услуги_с_приложением.docx

    Документация.docx

    Итоговый_протокол_213_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814647Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.000

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823826/name/5fec81052bbcf8.62346088

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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