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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ № 40/ЗП

    Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ № 40/ЗП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 04:3025.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815890Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение погрузочно-разгрузочных работКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815890

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    40/ЗП

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ № 40/ЗП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 15:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДоЗ_40_ЗП.doc

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    Почтовый адрес

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Контактный телефон

    +7 391 219-04-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    banina@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Банина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение погрузочно-разгрузочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 19:5929.12.2020 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815890Подведение итогов не позднее Выполнение погрузочно-разгрузочных работКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение погрузочно-разгрузочных работ

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявкам Заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    структурные подразделения Заказчика в г. Красноярске и Красноярском крае (за исключением населенных пунктов Крайнего севера).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Классификатор ОКПД2

    78.30.14

    Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие в области транспорта, складирования, логистики или промышленности

    Классификатор ОКВЭД2

    78.30

    Деятельность по подбору персонала прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823154/name/5fec244a26bbb7.72846487

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Начальная (максимальная) цена погрузочно-разгрузочных работ, руб./час/1 грузчик"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Начальная (максимальная) цена подъема груза по лестнице, за 1 этаж на 1-го грузчика"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Начальная (максимальная) цена оказания услуг в ночное время (с 20.00 до 8.00 часов), руб./час/1 грузчик"

    Кол-во:

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