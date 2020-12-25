Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ № 40/ЗП

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009815890 Уникальный номер закупки Номер закупки 40/ЗП Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ № 40/ЗП Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ Юридический адрес 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75, Почтовый адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А" Контактный телефон +7 391 219-04-41 Факс {} Адрес электронной почты banina@gpkk.ru Ф.И.О. контактного лица Банина Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

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