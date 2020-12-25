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    Главная / Торги / Поставка резцов ГОСТ

    Поставка резцов ГОСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814598Дата и время окончания срока приема заявок Резцы ГОСТЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    760

    Наименование закупки

    Поставка резцов ГОСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __760__резцы_ГОСТ_.zip

    __760.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-11-11 доб. 5857

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts35@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Габдуллина Ирина Фаритовна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Резцы ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 18:00 GMT +325.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814598Дата и время окончания срока приема заявок Резцы ГОСТЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 06:0028.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814598Дата и время вскрытия заявок Резцы ГОСТЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814598Подведение итогов не позднее Резцы ГОСТЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Резцы ГОСТ

    Начальная цена

    276 718,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.270

    Резцы и пластинки сменные к ним

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822111/name/5feafedc5f4ed1.13456095

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 909.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.07.2018 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Волгоградская область
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