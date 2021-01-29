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Номер извещения
ГП048166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка сварочной проволоки согласно прилагаемого ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Shilov1@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Шилов Антон Андреевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочной проволоки по ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.01.2021 10:00 GMT +329.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048166Дата и время окончания срока приема заявок поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048166Дата и время вскрытия заявок поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 18:3029.01.2021 18:3029.01.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048166Подведение итогов не позднее поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочной проволоки по ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.29.70.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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