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    Главная / Торги / поставка сварочной проволоки согласно прилагаемого ТЗ

    поставка сварочной проволоки согласно прилагаемого ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048166Дата и время окончания срока приема заявок поставка сварочной проволоки по ТЗКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка сварочной проволоки согласно прилагаемого ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №4 к Извещению_Договор закупки

    Приложение №3 к Извещению_Справка об опыте работы

    Приложение №1 к Извещению_Заявка на участие в закупке

    Приложение №2 к Извещению_Свидетельство изготовителя

    ТЗ_на_поставку_сварочной_проволоки_от_16.12.2020.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки_проволока_по_ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочной проволоки по ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 10:00 GMT +329.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048166Дата и время окончания срока приема заявок поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048166Дата и время вскрытия заявок поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 18:3029.01.2021 18:3029.01.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048166Подведение итогов не позднее поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:3029.01.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048166Подведение итогов не позднее поставка сварочной проволоки по ТЗКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочной проволоки по ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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