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    Главная / Торги / Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторождениях

    Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторождениях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 21:0025.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048170Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторожденияхТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2210

    Наименование закупки

    Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторождениях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Квалификационная_таблица_взамен_ранее_вложенной.xls

    Документация__Лот_2210.rar

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторождениях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 21:00 GMT +325.01.2021 21:0025.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048170Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторожденияхТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 06:0026.01.2021 06:0026.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048170Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторожденияхТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2021 13:0012.03.2021 13:0012.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048170Подведение итогов не позднее Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторожденияхТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 13:0012.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048170Подведение итогов не позднее Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторожденияхТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторождениях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.33.000

    Услуги по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений

    71.20.12.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

    43.13.10.110

    Работы по отбору проб грунта (кернов) для строительных целей, геофизических, геологических или аналогичных исследований

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по освоению и промысловым исследованиям эксплуатационных скважин и лабораторным исследованиям отобранных проб пластовых флюидов на Северо-Русском и Уренгойском месторождениях"

    Кол-во: 13

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