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    Главная / Торги / Выбор организации на поставку запчастей для автомобилей: УАЗ; дорожно-строительной техники отечественного производства; дорожно-строительной техники импортного производства; ПАЗ; КАМАЗ; ГАЗ; ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Ижевск» (7 лотов)

    Выбор организации на поставку запчастей для автомобилей: УАЗ; дорожно-строительной техники отечественного производства; дорожно-строительной техники импортного производства; ПАЗ; КАМАЗ; ГАЗ; ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Ижевск» (7 лотов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:5928.12.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814631Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для автомобилей марки ДСТ (имп.)ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814631

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на поставку запчастей для автомобилей: УАЗ; дорожно-строительной техники отечественного производства; дорожно-строительной техники импортного производства; ПАЗ; КАМАЗ; ГАЗ; ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Ижевск» (7 лотов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.7z

    _Приложение_1_к_Документации___Проект_договора.zip

    _Извещение.doc

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.zip

    _Документация.docx

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-12-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефилов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для автомобилей марки УАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки УАЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки УАЗ

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823551/name/5fec5b65882bf3.40103147

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Запчасти для автомобилей марки ДСТ (отеч.)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки ДСТ (отеч.)Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки ДСТ (отеч.)

    Начальная цена

    650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823560/name/5fec5c57b5e6d0.78785225

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Запчасти для автомобилей марки ДСТ (имп.)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки ДСТ (имп.)Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки ДСТ (имп.)

    Начальная цена

    850 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Запчасти для автомобилей марки ПАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки ПАЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки ПАЗ

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Запчасти для автомобилей марки КАМАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки КАМАЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки КАМАЗ

    Начальная цена

    350 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Запчасти для автомобилей марки ГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки ГАЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки ГАЗ

    Начальная цена

    2 616 565,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Запчасти для автомобилей марки ЛАДА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814631Подведение итогов не позднее Запчасти для автомобилей марки ЛАДАИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автомобилей марки ЛАДА

    Начальная цена

    825 171,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

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    закупка запасных частей к БелАЗ для нужд АО ХК "Якутуголь"
    закупка запасных частей к БелАЗ для нужд АО ХК "Якутуголь"
    493550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    25.07.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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