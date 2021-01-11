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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.) (223.ЗК.1572; Id26273)

    Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.) (223.ЗК.1572; Id26273)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814399Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.)(Id26273)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814399

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    26273

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.) (223.ЗК.1572; Id26273)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    17.12.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    959469_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    959471_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    959472_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_959431_38390_ТЗ_ГАРАНТ_ЦЗ_87_2021.docx

    959470_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    Протокол_2_2ч_223_ЗК_1572_ИД_26273ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.)(Id26273)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814399Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.)(Id26273)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению и предоставлению доступа к информационной базе данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_87) (60 шт.)(Id26273)

    Начальная цена

    613 672,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр. 12, стр. 51, Ломоносовский проспект, д.27, корп.1, корп. 4, корп.10. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    63.11.13.000

    Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11.1

    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828069/name/6001497a0d7e01.76254796

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 3"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 4"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 12.00000

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