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Номер извещения
ГП048159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мебели с монтажом. ПО "Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 1180
Адрес электронной почты
Kochetova.SE@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочетова Светлана Егоровна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели с монтажом. ПО "Москва"
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2021 19:00 GMT +326.03.2021 19:0026.03.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048159Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели с монтажом. ПО "Москва"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Закупка мебели с монтажом. ПО "Москва"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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