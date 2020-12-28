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Номер извещения
32009814356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
{}
Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:00 GMT +328.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814356Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:0028.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814356Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814356Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
1 144 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240.00000
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:00 GMT +328.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814356Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:0028.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814356Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814356Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
23 444,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 280.00000
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:00 GMT +328.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814356Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:0028.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814356Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814356Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
79 822,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 220.00000
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:00 GMT +328.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814356Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:0028.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814356Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814356Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
33 492,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150.00000
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:00 GMT +328.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814356Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:0028.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814356Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814356Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
72 845,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 290.00000
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:00 GMT +328.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814356Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:0028.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814356Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814356Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива на территории Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
13 955,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250.00000
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