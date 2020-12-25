Выбор организации на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува. Ориентировочное количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру человек – 32 человека.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009814327 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор организации на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува. Ориентировочное количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру человек – 32 человека. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК Юридический адрес 426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359, Почтовый адрес Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359 Контактный телефон +7 3412 70-12-23 Факс -- Адрес электронной почты O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru Ф.И.О. контактного лица Фефилов Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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