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Номер извещения
32009814327
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува. Ориентировочное количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру человек – 32 человека.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
Контактный телефон
+7 3412 70-12-23
Факс
--
Адрес электронной почты
O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фефилов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува. Ориентировочное количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру человек – 32 человека.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814327Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува. Ориентировочное количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру человек – 32 человека.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува. Ориентировочное количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру человек – 32 человека.
Начальная цена
618 599,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
86.21.10
86.21
Документация лота
Кол-во: 1
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