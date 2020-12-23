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    Главная / Торги / Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7

    Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048245Дата и время окончания срока приема заявок Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2256/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ковш_скальный_сверхусиленный_PC400_7.pdf

    Форма_КП_2256СТГ_ТПС.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение__2256СТГ_ТПС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    al.bogomolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048245Дата и время окончания срока приема заявок Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048245Подведение итогов не позднее Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048245Подведение итогов не позднее Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ковши скальные сверхусиленные для экскаваторов PC400-7

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ковш скальный сверхусиленный емкость 1,8 м3 для Komatsu PC-400"

    Кол-во: 12

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