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Номер извещения
32009814266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 261-20-96
Факс
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Адрес электронной почты
A.Pupyshev@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пупышев Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих средств
Начальная цена
177 502,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
20.41
20.41
Документация лота
Кол-во: 6238.00000
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