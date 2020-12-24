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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 21:5924.12.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814266Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих средствЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1233

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Приложение_2_Техническая_часть.xlsx

    Приложение___3_Методика_для_Документации_КО.docx

    Приложение_к_Форме_1_Ценовое_предложение.docx

    Проект_договора.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814266Подведение итогов не позднее Поставка моющих средствЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих средств

    Начальная цена

    177 502,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818642/name/5fe5b6005b5556.03434798

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 6238.00000

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    Лоты:
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    Регион:
    Мордовия республика
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