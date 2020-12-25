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    Главная / Торги / Выбор организации на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)

    Выбор организации на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:5925.12.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_договору___Проект_договора.docx

    Приложение_1_к_ТЗ___Список_дорожно_строительной_техники.xlsx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    Приложение_2_к_Документации___Техническое_задание.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    итоговый__протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-12-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефилов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники марки JCB-3СХ, (постгарантийные)

    Начальная цена

    1 042 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822322/name/5feb11a8177156.54741242

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт"

    Кол-во: 1

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