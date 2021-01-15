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    Главная / Торги / 139-ЗЦ-2020_Поставка преобразователей интерфейса MOXA

    139-ЗЦ-2020_Поставка преобразователей интерфейса MOXA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователей интерфейса MOXAНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048157

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    139-ЗЦ-2020

    Наименование закупки

    139-ЗЦ-2020_Поставка преобразователей интерфейса MOXA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Акт.docx

    Запрос_ТКП_139_ЗЦ_2020_Поставка_преобразователей_MOXA.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка преобразователей интерфейса MOXA

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 15:00 GMT +315.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователей интерфейса MOXAНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048157Дата и время вскрытия заявок Поставка преобразователей интерфейса MOXAНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 16:0026.02.2021 16:0026.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048157Подведение итогов не позднее Поставка преобразователей интерфейса MOXAНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 16:0026.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048157Подведение итогов не позднее Поставка преобразователей интерфейса MOXAНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка преобразователей интерфейса MOXA

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, Центральный склад АО «АРКТИКГАЗ» Самбургского НГКМ, Самбургский ЛУ, Пуровский район, ЯНАО, Тюменская область (≈120 км от г. Новый Уренгой, проезд по дорогам постоянного действия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту в течение 60 календарных дней с даты оформления соответствующих первичных документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839012/name/601786487e9c96.05100007

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь интерфейса MOXA"

    Кол-во:

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