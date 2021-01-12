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    Главная / Торги / Запорная арматура

    Запорная арматура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048163Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураКрасноперекопскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048163_Задвижки.rtf

    ГП048163_запорная_арматура.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048163Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураКрасноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 16:0012.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048163Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 16:0012.02.2021 16:0012.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048163Подведение итогов не позднее Запорная арматураКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 16:0012.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048163Подведение итогов не позднее Запорная арматураКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    запорная арматура

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/847464/name/6024dc09740e14.96451184

    11.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/859772/name/603cedf7a5d524.03923074

    01.03.2021

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 2с-29-3 Ду250 Ру100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка 2с-25-1 Ду150 Ру100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Задвижка 2с-29-2 Ду200 Ру100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клапан Т-107б Ду50 Ру100"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "Клапан 998-20-0 Ду20 Ру100"

    Кол-во: 31

    "Позиция 6"

    "Задвижка 2с-29-2 Ду200 Ру100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Задвижка 30с 64нж Ду200 Ру25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30с 64нж Ду250 Ру25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30с 41нж Ду400 Ру16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Задвижка 31с 41нж Ду100 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Клапан Т-33Б Ду50 Ру100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Клапан Т-35Б Ду100 Ру100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Клапан Т-34Б Ду80 Ру100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Задвижка 30с 41нж Ду80 Ру16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Задвижка 30с 41нж Ду500 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Задвижка 30с 41нж Ду300 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Задвижка 30с 41нж Ду150 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кран КТРП 100-25 Ду100 Ру25 3-х ходовой фланцевый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Задвижка 30с 41нж Ду200 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Клапан сбросной Вантуз ВМТ-50 Ду50 Ру16 (грибковый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Задвижка 30с 41нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Задвижка 30с 41нж Ду150 Ру16 с ответными фланцами КОФ и крепежом ГОСТ 9698-86, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Задвижка 31ч6бк Ду400 Ру10 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Задвижка 30ч 6бк Ду350 Ру10 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Клапан 15кч 16п Ду40 Ру16 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Клапан 19ч 16бр Ду200 Ру10 фланцевый с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Кран 11ч 8бк Ду200 Ру10 фланцевый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кран 11ч 8бк Ду80 Ру10 пробковый фланцевый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Кран 11б 8бк Ду50 Ру10 фланцевый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Кран 11ч 12бк Ду100 Ру10 фланцевый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Кран 11ч 12бк Ду150 Ру10 фланцевый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Задвижка 30с 946нж Ду600 Ру6 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Задвижка 30с 41нж Ду500 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Задвижка 30с 41нж Ду400 Ру16 с КОФ ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Задвижка 30с 41нж Ду300 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 36"

    "Задвижка 30с 41нж Ду250 Ру16 с КОФ ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Задвижка 30с 41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Задвижка 30ч 906бр Ду200 Ру100 под электропривод с КОФ ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Задвижка 30с 41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Задвижка 30с 946нж Ду600 Ру10 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Задвижка 30с 541нж Ду500 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Задвижка 30с 41нж Ду350 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Задвижка 30с 41нж Ду100 Ру16 с КОФ ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Клапан 15с 65нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Кран 11ч 12бк Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Клапан 15кч 16п Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Кран пробковый фланцевый Ду200 Ру10 А351 CF8C.Кран пробковый двухходовой фланцевый 120FS SLEEVE, DN200 PN10 корпус А351 CF8C "

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Вентиль 15кч 14п Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев ГОСТ 24856-2014"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Задвижка 30ч 6бк Ду250 Ру10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Задвижка 30ч 915бр Ду600 Ру10 чугунная, паралельная с невыдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод ГОСТ 9698-86 комплектом ответных фланцев и крепежом (шпильки, гайки, болты)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Клапан 19ч 21бр Ду600 Ру10 обратный поворотный межфланцевый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Затвор 32с 910р Ду800 Ру10 с электроприводом, дисковый поворотный фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом (шпильки, гайки, болты) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Задвижка 30ч 915бр Ду1000 Ру10 чугунная, паралельная с невыдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод ГОСТ 9698-86 комплектом ответных фланцев и крепежом (шпильки, гайки, болты) "

    Кол-во: 1

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