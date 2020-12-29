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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814492Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814492

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения_1_и_2_к_Заявлению.xlsx

    405.РК.4.1.2020_Приложение___2___Техническое_задание.xlsx

    405.РК.4.1.2020_Приложение__3_к_договору____антикоррупционная_оговорка.doc

    405.РК.4.1.2020_ДОЗ_УКВЗ_ОСАГО.docx

    405.РК.4.1.2020_Приложение___1___Проект_договора.docx

    Приложение___2_к_Договору___Заявление.doc

    405.РК.4.1.2020_3_от_30.12.2020_ПротоколОценки_УКВЗ_ОСАГО_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814492Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814492Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814492Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814492Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности

    Начальная цена

    885 069,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823203/name/5fec2b245bdf67.75093947

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 74.00000

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