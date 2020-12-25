www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009814115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка латунной ленты Л 63 0,4х28 ГОСТ 2208-70 ДПРНТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рамазанова Рита Рахимяновна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 18:00 GMT +325.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 06:0028.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814115Дата и время вскрытия заявок Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63
Начальная цена
1 991 664,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.44.2
24.44
Документация лота
Кол-во: 3000.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.