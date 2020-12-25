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    Главная / Торги / Поставка латунной ленты Л 63 0,4х28 ГОСТ 2208-70 ДПРНТ

    Поставка латунной ленты Л 63 0,4х28 ГОСТ 2208-70 ДПРНТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    792

    Наименование закупки

    Поставка латунной ленты Л 63 0,4х28 ГОСТ 2208-70 ДПРНТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    792.zip

    792.pdf

    __792.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рамазанова Рита Рахимяновна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 18:00 GMT +325.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 06:0028.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814115Дата и время вскрытия заявок Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814115Подведение итогов не позднее Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты латунной ДПРНТ 0,4х28 НД Л63

    Начальная цена

    1 991 664,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.44.2

    Полуфабрикаты из меди или медных сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.44

    Производство меди

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822889/name/5febf3724b17e0.98097459

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823557/name/5fec5bcb522df9.01059161

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство меди"

    Кол-во: 3000.00000

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