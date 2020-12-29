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    Главная / Торги / Канат

    Канат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:3029.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048150Дата и время окончания срока приема заявок Канат КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Канат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__435.doc

    ГП048150_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 292

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 08:30 GMT +329.12.2020 08:3029.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048150Дата и время окончания срока приема заявок Канат Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 08:3029.12.2020 08:3029.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048150Дата и время вскрытия заявок Канат Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 08:3030.12.2020 08:3030.12.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048150Подведение итогов не позднее Канат Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:3030.12.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048150Подведение итогов не позднее Канат Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тзРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тз

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821565/name/5feac0af967b59.81082631

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат Ф 16.5мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 160

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