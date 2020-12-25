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Номер извещения
32009814105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд Заказчика АО «Газпром газораспределение Петрозаводск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
Почтовый адрес
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
Контактный телефон
+7 8142 53-08-58
Факс
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Адрес электронной почты
transgaz@ktg.sampo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814105Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"Петрозаводск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"
Начальная цена
423 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
Адрес местонахождения
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
86.10
86.10
Документация лота
Кол-во: 10000.00000
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