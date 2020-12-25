Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд Заказчика АО «Газпром газораспределение Петрозаводск

    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд Заказчика АО «Газпром газораспределение Петрозаводск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814105Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"ПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814105

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд Заказчика АО «Газпром газораспределение Петрозаводск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.rar

    Извещение.docx

    Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол_32009814105.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК

    Юридический адрес

    185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А

    Почтовый адрес

    185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А

    Контактный телефон

    +7 8142 53-08-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    transgaz@ktg.sampo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814105Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами для нужд АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"

    Начальная цена

    423 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК

    Адрес местонахождения

    185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822059/name/5feaf7a25c2309.18390700

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 10000.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СГ СЕВЕР
    Закупка у единственного поставщика № 31908334550
    Услуги медицинские
    Услуги медицинские
    272222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка у единственного поставщика
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    БВК
    Запрос предложений № 32110294194
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на проведение периодического медосмотра
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    486547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    1 020 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Запрос предложений № ГП930776
    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».
    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО...
    248028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.07.2019 06:29(GMT+03:00)
    250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить