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    Главная / Торги / Техническое обслуживание технологического оборудования

    Техническое обслуживание технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 04:3012.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814221Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание технологического оборудованияЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009814221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    807/20-ЗП/С-930

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 12:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_807зпс.docx

    Проект_договора_807зпс.doc

    Форма_10_к_закупочной_документации_807_ч.1.xls

    Форма_10_к_закупочной_документации_807_ч.2.xls

    ТЗ_807зпс.doc

    Извещение_807зпс.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание технологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 06:4015.01.2021 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814221Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание технологического оборудованияЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание технологического оборудования

    Начальная цена

    278 220,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    33.12.25.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827806/name/600118895fe294.26569241

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 17.00000

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