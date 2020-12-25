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    Главная / Торги / Вспомогательные строительные материалы

    Вспомогательные строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814123Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательные строительные материалы МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1067

    Наименование закупки

    Вспомогательные строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1067.docx

    Протокол_1067.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Объедков Михаил Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вспомогательные строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814123Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательные строительные материалы Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814123Дата и время вскрытия заявок Вспомогательные строительные материалы Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 23:5911.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814123Подведение итогов не позднее Вспомогательные строительные материалы Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вспомогательные строительные материалы

    Начальная цена

    195 413,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    16.23.19.000

    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    16.23

    Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824721/name/5ffbec07bcaab5.99198218

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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