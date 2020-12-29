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    Главная / Торги / Поставка мыла

    Поставка мыла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814122Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мылаУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009814122

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мыла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 12:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    _ЗП_СМП__Форма_описания_поставляемого_товара__Форма_1_.xlsx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора__по_заявкам_.docx

    _ЗП_СМП.__Ценовое_предложение__Форма_6_.xlsx

    Приложение_2___ТЗ_645_2020_12_РЕДАКЦИЯ_1.xlsx

    Извещение_645_2020_12_РЕДАКЦИЯ_1.docx

    изв_о_внесении_изм.pdf

    Документация_645_2020_12_РЕДАКЦИЯ_1.docx

    Итоговый_645_2020_11.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мыла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814122Подведение итогов не позднее Поставка мылаУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мыла

    Начальная цена

    4 605 720,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.4

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826735/name/5ffef79d0d94b1.31650501

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во:

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