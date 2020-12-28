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    Главная / Торги / Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20

    Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814029Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    17.12.2020 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.rar

    Протокол_32009814029_ремонт_статора.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814029Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814029Дата и время вскрытия заявок Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814029Подведение итогов не позднее Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814029Подведение итогов не позднее Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20

    Начальная цена

    258 084,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826931/name/5fffc2a9dd90e0.22110570

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20"

    Кол-во:

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