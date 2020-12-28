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Номер извещения
32009814029
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
17.12.2020 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814029Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814029Дата и время вскрытия заявок Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814029Подведение итогов не позднее Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт статора насосного агрегата S21604L3D511 167 кВт 1500 об/мин КНС-20
Начальная цена
258 084,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.13.31.110
28.13
Документация лота
Кол-во:
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