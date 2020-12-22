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    Главная / Торги / Поставка масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99

    Поставка масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048151Дата и время окончания срока приема заявок поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048151

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Масло.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-69-09

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    Novokreshchennykh@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новокрещенных Марина А

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048151Дата и время окончания срока приема заявок поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048151Дата и время вскрытия заявок поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048151Подведение итогов не позднее поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048151Подведение итогов не позднее поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    24 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до склада Покупателя г. Пермь, ул. Веденеева, д. 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% после получения продукции в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.1

    Производство жидкого топлива

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "масла Петрим"

    Кол-во: 24

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