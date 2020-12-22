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Номер извещения
ГП048151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-69-09
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
Novokreshchennykh@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новокрещенных Марина А
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048151Дата и время окончания срока приема заявок поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048151Дата и время вскрытия заявок поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Подведение итогов не позднее
22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048151Подведение итогов не позднее поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку масла «Петрим» ТУ 38.401-58-245-99
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до склада Покупателя г. Пермь, ул. Веденеева, д. 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
19.20.29.110
19.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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