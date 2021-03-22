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    Главная / Торги / Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами

    Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2021 10:0022.03.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048145Дата и время окончания срока приема заявок Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048145

    Уникальный номер закупки

    68051

    Номер закупки

    68051

    Наименование закупки

    Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048145_second_parts_protocol.rtf1.rtf

    Оферта_на_ЭТП_68051.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2021 10:00 GMT +322.03.2021 10:0022.03.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048145Дата и время окончания срока приема заявок Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.03.2021 10:0022.03.2021 10:0022.03.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048145Дата и время вскрытия заявок Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048145Подведение итогов не позднее Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферты
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945851/name/60b86d31ea77c8.56113496

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав РВД BF13 DN12 L13000 DKO-S TECALAN - с сертификатами "

    Кол-во: 6

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