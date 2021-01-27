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    Главная / Торги / Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)

    Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)Верещагинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    249/20-ЗКТЭ

    Наименование закупки

    Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___5.docx

    1_Условия_сроки_и_порядок_проведения_закупки.doc

    Изменения___4.pdf

    график_поставки.xlsb

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Почтовый адрес

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Контактный телефон

    342543-19-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PorohovaES@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Порохова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Верещагинский район

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2021 09:00 GMT +327.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)Верещагинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2021 09:0027.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048147Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)Верещагинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048147Подведение итогов не позднее Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)Верещагинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции светотехнической (ПСС-1К)

    Начальная цена

    1 672 278,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продукция светотехническая (ПСС-1К)"

    Кол-во: 1624

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